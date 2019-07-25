  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В этом году курские лесоводы высадят более 390 гектаров деревьев

В этом году курские лесоводы высадят более 390 гектаров деревьев

Читайте также

В этом году курские лесоводы высадят более 390 гектаров деревьев. Об этом накануне говорили в комитете лесного хозяйства Курской области на совещании с руководителями лесничеств. 

В этот период лесовосстановительные работы охватили 345 га. До осени заготовят более пятнадцати тонн семян основных пород деревьев и высадят 1,5 млн. сеянцев и саженцев. 

«Лесхозы обеспечены техникой и генетико-селекционным материалом, что позволяет хозяйствующим субъектам ежегодно проводить лесовосстановление с применением собственных посадочных материалов», – отметил заместитель председателя комитета лесного хозяйства Курской области Дмитрий Репринцев. 

Лесные культуры в Курской области занимают площадь более 60 тыс. га, то есть почти треть наших лесов – это искусственные насаждения, 65% из них представлены главной лесообразующей породой региона – дубом. 

Ежегодный объём выполняемых работ по лесовосстановлению составляет 400-500 га, из которых почти 50% выполняются арендаторами. Порядка 400 га создаются искусственно – путём посадки, как ручным, так и механизированным способами. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В столкновении «Киа» и «Хендай» под Курском пострадал пассажир

Курск. Улицу Красной Армии снова частично перекроют

Глава Курского района в прямом эфире ответит на вопросы пчеловодов и не только

В Курской области внепланово проверят детские лагеря

Под Курском в опрокинувшейся Приоре пострадали водитель и пассажир

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске