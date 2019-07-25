В этом году курские лесоводы высадят более 390 гектаров деревьев. Об этом накануне говорили в комитете лесного хозяйства Курской области на совещании с руководителями лесничеств.В этот период лесовосстановительные работы охватили 345 га. До осени заготовят более пятнадцати тонн семян основных пород деревьев и высадят 1,5 млн. сеянцев и саженцев.«Лесхозы обеспечены техникой и генетико-селекционным материалом, что позволяет хозяйствующим субъектам ежегодно проводить лесовосстановление с применением собственных посадочных материалов», – отметил заместитель председателя комитета лесного хозяйства Курской области Дмитрий Репринцев.Лесные культуры в Курской области занимают площадь более 60 тыс. га, то есть почти треть наших лесов – это искусственные насаждения, 65% из них представлены главной лесообразующей породой региона – дубом.Ежегодный объём выполняемых работ по лесовосстановлению составляет 400-500 га, из которых почти 50% выполняются арендаторами. Порядка 400 га создаются искусственно – путём посадки, как ручным, так и механизированным способами.