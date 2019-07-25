Мэр Курска собирает команду общественных советников

18 июля мэр Курска подписал Постановление об общественных советниках. Их количество будет определять Виктор Карамышев лично. Ему же предстоит и отбор кадров. Советники нужны для повышения эффективности деятельности градоначальника.Советником Главы Курска является гражданин Российской Федерации, привлекаемый на общественных началах, оказывающий постоянную помощь Главе Курска при осуществлении им своей деятельности, организующий взаимодействие Главы Курска с населением, органами государственной власти и местного самоуправления, организациями, должностными и иными лицами, говорится в Постановлении.Советники требуются по целому ряду направлений:экономика, финансы, налоги и собственность;инвестиционная политика, строительство;жилищно-коммунальное хозяйство;транспорт, дорожное хозяйство;социальная политика;образование, культура;спорт, физическая культура и молодежная политика;цифровизация, информационная политика, связи с общественностью.Задач немало - это оказание организационной, консультативной и иной помощи мэру, в том числе: оказание научно-методических консультаций; экспертной и консультативной помощи, подготовка по поручению главы города предложений по проектам правовых актов главы. Подготовка аналитических, информационных, справочных и других материалов, необходимых градоначальнику для осуществления полномочий, в том числе по совершенствованию деятельности администрации города.Советники смогут принимать участие в совещаниях городской администрации и вести приём граждан. Однако зарплату они получать не будут. Работа всех советников будет вестись на общественных началах.