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Лента новостей / В регионе

Приём заявлений от пострадавших пчеловодов продлили до 8 августа

Приём заявлений от пострадавших пчеловодов продлили до 8 августа

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Накануне в коридорах регионального комитета АПК образовалась очередь. Пчеловоды спешили подать собранные документы на получение компенсации. Это нужно было сделать до 25 июля. После информации Андрея Малыхина о том, что районные администрации затягивают выдачу документов пострадавшим  после мора пчёл пчеловодам, вечером во вторник главный государственный  ветеринарный врач Курской области Сергей Турнаев связался с Андреем  Малыхиным и рекомендовали пчеловодам Курского района срочно забрать документы, которые они сдавали в сельсоветы по некорректной рекомендации властей, и лично везти их в комитет АПК, чтобы  претендовать на компенсацию из-за гибели пчёл.

В тот же день в областной администрации сообщили - приём заявлений от пострадавших пчеловодов продлён до 8 августа. Это касается тех, кто не успел подготовить документы до 25 июля. Потери за погибших пчёл компенсируют из резервного фонда администрации Курской области. За 1 пчелиную семью выплатят 3150 рублей.

Курская область - первый регион в России, где принято такое решение. По поручению врио губернатора Романа Старовойта разработан механизм компенсации затрат за погибшие пчелиные семьи.

Заместитель губернатора Алексей Золотарев отметил: «Единовременная выплата будет осуществляться комитетом АПК Курской области всем гражданам, у которых установлена гибель пчёл в период ранневесеннего медосбора в 2019 году. В настоящее время в интернете распространяется недостоверная информация о том, что на эти цели выделено всего 300 тыс. рублей. Уже подано 124 заявления от пчеловодов региона на сумму более 4,5 млн рублей. Но в очереди ещё много пчеловодов. Поэтому принято решение о продлении срока подачи заявлений от пасечников ещё на 2 недели. Подчеркну, каждый пчеловод, который представит в комитет АПК Курской области необходимые документы, получит компенсацию».

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