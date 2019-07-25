Приём заявлений от пострадавших пчеловодов продлили до 8 августа
В тот же день в областной администрации сообщили - приём заявлений от пострадавших пчеловодов продлён до 8 августа. Это касается тех, кто не успел подготовить документы до 25 июля. Потери за погибших пчёл компенсируют из резервного фонда администрации Курской области. За 1 пчелиную семью выплатят 3150 рублей.
Курская область - первый регион в России, где принято такое решение. По поручению врио губернатора Романа Старовойта разработан механизм компенсации затрат за погибшие пчелиные семьи.
Заместитель губернатора Алексей Золотарев отметил: «Единовременная выплата будет осуществляться комитетом АПК Курской области всем гражданам, у которых установлена гибель пчёл в период ранневесеннего медосбора в 2019 году. В настоящее время в интернете распространяется недостоверная информация о том, что на эти цели выделено всего 300 тыс. рублей. Уже подано 124 заявления от пчеловодов региона на сумму более 4,5 млн рублей. Но в очереди ещё много пчеловодов. Поэтому принято решение о продлении срока подачи заявлений от пасечников ещё на 2 недели. Подчеркну, каждый пчеловод, который представит в комитет АПК Курской области необходимые документы, получит компенсацию».