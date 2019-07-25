28-летнюю курянку осудили за жестокое обращение с ребёнком

Промышленный районный суд Курска вынес приговор 28-летней курянке. Она признана виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию ребёнка и в жестоком обращении с ним.Женщина неоднократно била своего сына. Причиной для агрессии могли стать невыполненное домашнее задание или просьба о еде. В общении с ребёнком использовала грубую нецензурную лексику. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время ушла за спиртным, оставив 11-летнего сына и его 2-месячного брата одних на улице, и не вернулась за ними. Детей нашли прохожие и сообщили в полицию.В настоящее время мать лишена родительских прав, дети живут с бабушкой, которая является их опекуном.Нерадивой мамаше суд назначил наказание в виде штрафа в сумме 30 тыс. руб. В пользу мальчика взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тыс. руб.