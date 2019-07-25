Американская белая бабочка атакует. В Курске наблюдается лёт второго поколения вредителя

В установленной 25 июня карантинной фитосанитарной зоне по американской белой бабочке (АББ) площадью 477,2 га в Сеймском округе Курска осуществляется лёт второго поколения опасного карантинного вредителя, которое обладает большей плодовитостью и вредоносностью, сообщает региональное управление Россельхознадзора.Развитие второго поколения бабочки может привести к массовому повреждению кормовых растений, в т.ч. плодовых и декоративных культур, произрастающих как на личных участках курян, так и в производственных плодовых насаждениях, парках и скверах.В связи с чем, в карантинной фитосанитарной зоне необходимо провести срочные мероприятия по борьбе с вредителем: уничтожить клён ясенелистный в местах его произрастания, обработать химическими инсектицидами, разрешенными к применению на территории России, механически уничтожать вновь появившиеся паутинные гнёзда вредителя и обрезать повреждённые деревья.