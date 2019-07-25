В Курской области внепланово проверят детские лагеря

ТАКТ".Внеплановая проверка детских лагерей началась в России после трагедии в Хабаровском крае. Там в результате пожара в палаточном лагере «Холдоми» погибли четверо детей. Сотрудники МЧС оценят выполнение требований пожарной безопасности, состояние сигнализаций и систем оповещения. В Курске комиссия из сотрудников профильных комитетов городской администрации и спасателей начнет работу уже сегодня. Об этом сообщает телеканал "
Проверки должны быть проведены в срочном порядке и не носить формальный характер. Об этом заявил министр по делам гражданской обороны России Евгений Зиничев. Пожар в палаточном лагере Хабаровского края произошел 22 июля. Там находились 189 детей. По сообщениям ряда источников, взрослые пытались самостоятельно ликвидировать огонь и не сразу вызвали пожарных. Четверо детей погибли. Предположительно, пожар вспыхнул из-за неисправности обогревателя. Пока ведомства устанавливают точную причину, регионы России готовятся к масштабной проверке. В Курской области действует 21 загородный лагерь. Приёмку они прошли ещё до начала лета, но спасатели всё равно напоминают о себе.
- Внимание, внимание! Пожарная тревога. Всем собраться на футбольном поле!
Пожар не настоящий. Тревога учебная. Курские спасатели проводят в лагере им. Ульяны Громовой комплексную тренировку по эвакуации и обучению детей правилам пожарной безопасности. С этого начинается каждая смена в каждом загородном лагере области.
Татьяна Смирнова, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы: «С начала года в рамках летней оздоровительной кампании в лагерях проведено 17 комплексных профилактических занятий на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, безопасности поведения детей на воде, и правил поведения в быту».
Готовить лагеря к приёму детей начинают заблаговременно. В Курской области итоговая дата – 30 мая. Проводят текущие ремонты, покупают новую мебель и оборудование. Обрабатывают территорию от клещей. Персонал проходит медицинские осмотры. И, конечно, повышенный контроль за пожарной обстановкой.
Дмитрий Демьяненко, заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области: «В первую очередь, исправность систем противопожарной защиты, телефонная связь, опашка территории, очистка территории от мусора, готовность персонала. И много других требований пожарной безопасности, которые предъявляются к лагерям».
Для объектов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, а таких 18, разработаны планы эвакуации. Во всех лагерях из числа персонала созданы добровольные пожарные дружины. При повышении класса пожарной опасности в районе урочища Моква, где размещены 12 лагерей, создадут отдельный временный пост. Серьезных происшествий за последние годы в регионе зафиксировано не было. Тем не менее, комиссия уже завтра начнет проверку учреждений детского отдыха.