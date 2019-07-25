В столкновении «Киа» и «Хендай» под Курском пострадал пассажир

Утром 24 июля на автодороге «Тросна-Калиновка» столкнулись две иномарки. Как сообщили в ГИБДД, ДТП произошло примерно в 8 часов на 44 км трассы. 58-летний водитель автомобиля «Киа Сид» ехал со стороны слободы Михайловка в сторону автодороги «Тросна-Калиновка». Поворачивая налево он столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис», за рулём которого был 36-летний водитель, который двигался со стороны Дмитриева в сторону Железногорска.В этой аварии пострадал 45-пассажир «Киа», он получил различные травмы.