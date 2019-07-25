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В столкновении «Киа» и «Хендай» под Курском пострадал пассажир

В столкновении «Киа» и «Хендай» под Курском пострадал пассажир

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Утром 24 июля на автодороге «Тросна-Калиновка» столкнулись две иномарки. Как сообщили в ГИБДД, ДТП произошло примерно в 8 часов на 44 км трассы. 58-летний водитель автомобиля «Киа Сид» ехал со стороны слободы Михайловка в сторону автодороги «Тросна-Калиновка». Поворачивая налево он столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис», за рулём которого был 36-летний водитель, который двигался со стороны Дмитриева в сторону Железногорска. 

В этой аварии пострадал 45-пассажир «Киа», он получил различные травмы.




ФОТО - УГИБДД ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ


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