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Курская область. Вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погибли молодые спортсмены

Курская область. Вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погибли молодые спортсмены

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Октябрьский районный суд Курской области вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли молодые спортсмены. Жителя района признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Авария случилась вечером 12 октября прошлого года. Автомобиль «ВАЗ-211440» ехал по автодороге Курск-Льгов-Рыльск граница с Украиной. В салоне автомобиля помимо водителя находились три пассажира – молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Они направлялись в Курчатов на спарринг по боксу. В это время двигавшийся во встречном направлении автомобиль «САЗ-3507» начал поворачивать налево и не уступил дорогу ВАЗу. В результате столкновения тренер и спортсмены погибли.

Суд назначил жителю Октябрьского района наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того он лишен права в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
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