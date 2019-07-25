С 5 августа из Курска поедут дополнительные «Ласточки»
Скоростной электропоезд №719 Москва – Белгород отправится в первый рейс 5 августа из Москвы в 14:10, а прибудет в Белгород в 21:40. В пути поезд сделает остановку в Орле (18:15) и Курске (19:52).
Поезд №722 Белгород – Москва начнёт курсировать с 6 августа. В 4:35 поезд отправится из Белгорода, а завершит поездку в 12:07, прибыв на Курский вокзал столицы. В Курске и Орле «Ласточка» остановится в 6:21 и в 8:08 соответственно.
С 6 августа увеличится количество «Ласточек» между Курском и Москвой. Электропоезд №720, который в настоящее время курсирует между Орлом и Москвой, начнёт выполнять рейсы из Курска. В путь поезд будет отправляться в 5:26, а прибывать в столицу – в 11:10.
С подробным расписанием и промежуточными остановками поездов можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Оформить билеты на поезда дальнего следования, курсирующие по внутригосударственным маршрутам, можно за 90 суток, что позволяет заранее планировать свои поездки.