В Курске снова отключают электричество

На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество. Это связано с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети». В зону отключения электроэнергии попадают улицы:В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:С 29 июля по 2 августа с 9-30 до 15-00: Черняховского 15/2 – 25/2, Обоянская 1/23-9, 2/95, Белгородская 2/15 - 10/12, Резиновая 6 – 12, Харьковская 22 – 24, Заводская 17а, 19а, 17, 19/1, 11, 13/8, 15а, Пигорева 2 – 10б, 3 – 11, Сумская 10 - 34, 37.В эти же дни с 9-00 до 17-00 света не будет на улицах:Дружининская 17-39, 12-28г, 46, 46г, 1-я Кожевенная; 3-я Цветовская; Городская; Изумрудная; Искристая; 1-6-я Поселковая; Трубная; 4-6-я Кислинская; 4-12-е Степные переулки; ул. 3-я Степная.Тел. для справок: 32-32-15В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:С 30 июля по 2 августа с 9-00 до 16-00:ул. Иванова; ул. Фомина; ул. Тропинка 30 - Роща невест; ул. Понизовка 52/2, 52/8, 52/9; ул. Березовая 1-33; 2-18; ул. 9-й Лог 18-20.С 1 по 2 августа с 9-00 до 16-00: ул. Школьная 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15.Тел. для справок: 32-40-89В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:С 29 июля по 2 августа с 10-00 до 16-30 без электричества останется только ул. Подвойского 2-18, 1-33.1 августа с 13-00 до 16-30 свет отключат на ул. Шубина 18-38, 21-35; ул. Воздушная 29-39; ул. 2 Клюквинская 2-6; ул. 1 Клюквинская 1-13, 2-12.Тел. для справок: 26-32-10.