Осенью в Курской области начнёт работу Совет отцов

ТАКТ".Роман Старовойт встретился с уполномоченным по правам ребенка в Курской области Натальей Листопадовой. Стороны обсудили вопросы защиты детей и поддержки семей. В регионе создают советы детей и отцов, которые займутся новыми направлениями работы. Об этом сообщает телеканал "
С момента назначения на пост нового уполномоченного по правам ребенка прошел месяц, и за это время поступило 44 обращения. Куряне жалуются на проблемы социальной сферы, получения жилья, а также недостаток и состояние детских площадок. Уже прошли личные приёмы в областном центре и восьми районах. По итогам предложено рассмотреть вопрос дополнительных льгот для многодетных семей.
Наталья Листопадова, уполномоченный по правам ребенка в Курской области: «Я участвую в деятельности Координационного совета по многодетным семьям. И мы рассматриваем различные вопросы, касающиеся материального и нематериального стимулирования. Сейчас направлены различные письма по возможному предоставлению льгот на спортивные мероприятия. Тот же футбол, волейбол».
Проведены выездные проверки в детских лагерях, реабилитационных центрах и интернатных учреждениях. Также появился детский общественный совет. В него вошли юные куряне с активной жизненной позицией.
Осенью в регионе заработает еще одна структура - Совет отцов. Его создадут 12 сентября, в региональный день отца.
Наталья Листопадова, уполномоченный по правам ребенка в Курской области: «В России при уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ уже создан общероссийский совет отцов. Они занимаются общественной работой, касающейся проверки детских объектов. Выезжают в детские оздоровительные лагеря, принимают общественное активное участие в формировании детской инфраструктуры. Сейчас мне хотелось возложить на совет отцов профилактика и поддержка всероссийской акции «Безопасные окна»
Предполагается, что, в частности, совет отцов займется профилактической работой в детских образовательных, дошкольных учреждениях, а также предупреждением несчастных случаев, связанных с детьми и подростками.