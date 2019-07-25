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Мэр Курска: "Тут дети должны спортом заниматься, а не тазики подставлять, когда с потолка капает". Новый ФОК оказался хуже старого

Мэр Курска: "Тут дети должны спортом заниматься, а не тазики подставлять, когда с потолка капает". Новый ФОК оказался хуже старого

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Сегодня мэр Курска Виктор Карамышев осмотрел новый ФОК на улице Косухина, который открылся в феврале этого года.

Напомним, что проект физкультурно-оздоровительного комплекса был разработан в 2016 году ЗАО «Белгородгражданпроект-1». Заказчиком строительства объекта выступил департамент строительства и инвестиционных программ Курска, техническим заказчиком – муниципальное учреждение «УКС Курска». На строительство ФОКа ушло более 100 млн. рублей, из них 40,5 млн. - из городского бюджета. 

Результаты осмотра комплекса неприятно удивили градоначальника. ФОК, проработавший всего около полугода, оказался не в самом лучшем состоянии, равно как и прилегающая к нему территория. Оказалось, что асфальт уложен некачественно, отмостка проваливается, газон фактически отсутствует. В самом здании всего через неделю после открытия в четырёх местах протекла кровля. Дорогостоящее покрытие в спортивном зале пошло «волнами», оконные рамы перекошены – подрядчик их уже отрегулировал, но допустил, что процедуру придётся периодически повторять. Есть вопросы и по закупленному оборудованию. Куплены батут и помост для тяжёлой атлетики, которые использовать здесь невозможно. Это касается и шведских стенок, которые нельзя установить из-за конструктивных особенностей здания. Необходимых для школы бокса, базирующейся в этом ФОКе, боксёрских груш не хватает.

- Мы проверим каждый потраченный на этот объект рубль, проанализируем, как велось проектирование объекта, его строительство, - прокомментировал результаты осмотра Виктор Карамышев. - В этом комплексе дети должны спортом заниматься, а не тазики подставлять, когда с потолка капает.

По итогам выездного совещания глава города поручил руководителям всех профильных структур до 15 августа проанализировать причины сложившейся ситуации и внести предложения по их устранению.

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