Театральную площадь обустроят с учётом предложений курян

13 июля в КГУ состоялось общественное обсуждение концепции благоустройства Театральной площади в Курске. Участникам представили предварительную концепцию решения этого вопроса, в ходе обсуждения которой куряне назвали моменты, требующие доработки, и предложили свои идеи по преобразованию площади.Сегодня на площади ведётся строительство светомузыкального фонтана, диаметр чаши которого составляет 16 м. Фонтан будет оснащён проекционными установками: лазерным и проекционным оборудованием, имеет 10 контуров водных фигур с подсветкой (пенные струи, туман, спираль и т.д.), 5 режимов работы: детский игровой, статистический, музыкальный и два динамических режима. Строительство фонтана ведётся за счёт инвестора – ПАО «Сбербанк».Все поступившие от горожан в ходе общественного обсуждения предложения о том, каким должно быть благоустройство Театральной площади, эксперты рассмотрели с учётом уже имеющихся на площади объектов: здания театра, памятника, и строящегося фонтана. Функциональное использование площади, на взгляд специалистов, должно предусматривать открытые пространства для проведения массовых мероприятий, ярмарок с присутствием большого количества людей и пространства для просмотра водных картин фонтана и светомузыкальных шоу.Ключевые идеи и предложения, прозвучавшие на встрече:1) вместо парковых скамей около фонтана по его радиусу установить скамьи полукруглой формы;2) закрыть проход на Театральную площадь со стороны ТЦ «Пушкинский»;3) организовать амфитеатр, над скамьями, по возможности, обустроить теневые навесы, по радиусу скамей в центре выполнить акцент - круглую площадку для выступлений и показов, выделив ее материалом покрытия;4) предусмотреть около памятника А.С. Пушкину места для размещения ярмарочного городка в праздничные дни;5) организовать систему видеонаблюдения, по возможности, интегрированную в фонари уличного освещения;6) предусмотреть зону Wi-Fi, скамьи с вмонтированными зарядными устройствами;7) для доступности маломобильным гражданам предусмотреть разуклонку всей территории площади;8) газоны около памятника А.С. Пушкину выполнить в закругленной форме;9) предусмотреть автополив газонов;10) предусмотреть место для событийной фотозоны;11) предусмотреть установку пергол со скамьями и качелями;12) предусмотреть места для тихого отдыха с детьми;13) установить знак (3.2), запрещающий сквозной проезд между театром и стадионом;14) предусмотреть на площади место для установки новогодней ёлки;15) выполнить крупноразмерное мощение площади с цветовым решением;16) рассмотреть возможность использования системы подогреваемого тротуара по длине прохода по площади как пилотного проекта с перспективой выполнения такой технологии на протяжении всей улицы Ленина;17) предусмотреть общественный туалет в южной трибуне стадиона «Трудовые Резервы» с открытым входом с Театральной площади.Не приняли в работу такие предложения как: строительство всесезонного кафе, устройство входных групп с арками, катка, аквариума с подсветкой, велодорожек, уличной сцены с полотном и проектором для показа кинофильмов. По оценке разработчиков концепции благоустройства, «эти предложения больше относятся к организации территорий парков и зон отдыха и не отвечают функциональному назначению площади».Также предлагали организовать выход на площади из подземного трамвая или устройство подземного перехода – поскольку по ул. Ленина не предусмотрено устройство подземного трамвая, а существующие светофорные объекты обеспечивают безопасность перехода это предложение также оклонили.Обобщённые предложения курян включат в основу технического задания для проектирования благоустройства Театральной площади и передадут для дальнейшей работы в «Курскгражданпроект».