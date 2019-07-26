Курск. У арестованной Надежды Тарубаровой забирают участок в Первомайском парке

Вступило в силу постановление главы Курска Виктора Карамышева, подписанное 27 июня «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд Курска».Участок площадью 696 квадратных метров в парке имени 1 Мая в центре города изымают у арестованной экс-депутата горсобрания Надежды Тарубаровой. Она уже месяц находится в СИЗО. Её обвиняют в махинациях с топливом для УМВД. Тарубарову обвиняют в растрате 20 млн рублей и отмывании 4,5 млн рублей.Как пишет ИА «Секунда», в долгосрочную аренду семья бизнесменов Тарубаровых получила эту землю ещё в 90-е годы. Администрация города одолжила у преуспевающего предпринимателя Александра Тарубарова внушительную сумму денег, отдав в залог участок и расположенное на нём здание Летнего театра, построенное в 1912 году. В 2012-м собственник его снёс. Оформили его якобы на дочь бизнесмена. Прежнее руководство города и области договориться об обмене с Тарубаровой не смогло. Сейчас это заброшенный участок.Согласно тексту постановления, земельному комитету в течение трёх месяцев необходимо определить рыночную стоимость изымаемого земельного участка и убытков, причинённых таким изъятием. А также оценить участок в муниципальной собственности, передаваемый взамен изъятого. Комитету финансов - по мере возникновения обязанности уплатить выкупную цену за изымаемый земельный участок из бюджета города.Также согласно тексту постановления, Первомайский парк ждёт реконструкция.