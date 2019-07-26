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На Курской таможне задержали 55,5 литров домашнего молдавского вина

На Курской таможне задержали 55,5 литров домашнего молдавского вина

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В пункте пропуска Крупец курские таможенники задержали 55,5 литров домашнего молдавского вина. 26 полимерных бутылок с вином общим весом около 57 килограммов обнаружили в салоне легкового автомобиля. 

Mercedes с молдавскими номерами направлялся в Москву. Водитель авто, 54-летний гражданин Молдовы, пояснил, что вёз домашнее вино в подарок своим знакомым, проживающим в российской столице. А не задекларировал вино при ввозе в Россию, потому что считал, что ввоз алкогольных напитков домашнего производства в Россию не запрещён.

Вино изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что в бутылках сухое красное и белое вино наливом общим объёмом 55,5 литров.


По существующим правилам, на одно лицо, достигшее 18 лет, количество ввозимой алкогольной продукции объёмом более 5-ти литров не относится к категории товаров для личного пользования.

Как сообщил начальник таможенного поста МАПП Крупец Владимир Кириченко, в отношении гражданина Молдовы составлено два протокола об административных правонарушениях.


Справка Курской таможни: без уплаты пошлин, налогов разрешён ввоз в ЕАЭС алкогольных напитков и пива объёмом до 3 литров в расчёте на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. При ввозе алкоголя и пива общим объёмом свыше 3 литров, но не более 5 литров, необходимо произвести декларирование ввозимого сверх беспошлинной нормы товара и уплатить таможенные платежи по единой ставке 10 евро за 1 литр. А вот на спирт этиловый исключение в виде нормы беспошлинного ввоза не распространяется, можно ввести до 5 литров в личных целях, но при этом придётся заплатить 22 евро за 1 литр.

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