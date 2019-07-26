На Курской таможне задержали 55,5 литров домашнего молдавского вина

В пункте пропуска Крупец курские таможенники задержали 55,5 литров домашнего молдавского вина. 26 полимерных бутылок с вином общим весом около 57 килограммов обнаружили в салоне легкового автомобиля.Mercedes с молдавскими номерами направлялся в Москву. Водитель авто, 54-летний гражданин Молдовы, пояснил, что вёз домашнее вино в подарок своим знакомым, проживающим в российской столице. А не задекларировал вино при ввозе в Россию, потому что считал, что ввоз алкогольных напитков домашнего производства в Россию не запрещён.Вино изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что в бутылках сухое красное и белое вино наливом общим объёмом 55,5 литров.По существующим правилам, на одно лицо, достигшее 18 лет, количество ввозимой алкогольной продукции объёмом более 5-ти литров не относится к категории товаров для личного пользования.Как сообщил начальник таможенного поста МАПП Крупец Владимир Кириченко, в отношении гражданина Молдовы составлено два протокола об административных правонарушениях.