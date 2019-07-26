Под Курском рядом с детским садом обнаружили свалку ядовитых отходов

На участке рядом с детским садом в посёлке Татаренково Курского района активисты ОНФ обнаружили несанкционированную свалку бытовых и опасных ядовитых отходов. Общественники обратились в региональный департамент экологической безопасности и природопользования, чтобы найти нарушителя экологического законодательства и уборки свалки.Родители пожаловались активистам ОНФ на невыносимую вонь от старых цистерн рядом с детским учреждением. Особенно сильно запах распространялся в жару. Взрослые переживают за безопасность детей.«Жители обратились к главе Нижнемедведицкого сельсовета, чтобы власти решили проблему. Глава сельсовета пояснил, что участок со свалкой является частной собственностью, и поэтому никаких мер по благоустройству и уборке свалки сельсовет предпринять не может. Поэтому мы обратились в прокуратуру», - пояснил активист ОНФ в Курской области Игорь Обухов.Пока контролирующее ведомство пытается установить владельца земли и цистерн, зловонные ёмкости закопали под землю. Однако, жидкость поднимается на поверхность и продолжает источать едкий запах.«Видимо, раньше здесь была заправка. Самое страшное, что этот участок с остатками горючих веществ расположен под уклоном к соседнему детскому саду. Ливневые стоки несут отходы в детский сад. Нарушение может быть квалифицировано как по КОАП, так и по УК РФ (ст 254 «Порча земли»). Штраф может достигать 200 тысяч рублей», - дополнил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Курской области Артём Белоконь.Общественники пригласили в рейд представителя областной власти.«Установлено, что на расстоянии 10-12 метров от детского сада находится несанкционированное место складирования бытовых отходов, цистерн с неизвестной жидкостью, а также следами мазута. Правонарушение будем квалифицировать и устанавливать собственника. Свяжемся с ним и с администрацией сельсовета и Курского района», - отметил консультант отдела департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Михаил Гончаров.Представитель власти заверил, что установление собственника заброшенного участка земли и решение об утилизации опасных и бытовых отходов будут приняты максимально быстро.