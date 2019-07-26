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В Курске ищут водителя, сбившего женщину

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Курске ищут водителя, сбившего женщину. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, 25 июля примерно в 18:50 на ул. Карла Маркса, д. 68, неустановленный водитель, двигаясь с ул.Карла Маркса в направлении ул. Школьная сбил 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП женщинасамостоятельно обратилась в больницу. Водитель с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02 или 02.
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