Госавтоинспекция проверит курских таксистов

С 26 июля в Курской области проводятся профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений среди водителей транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на коммерческой основе в режиме «такси».Госавтоинспекторы проверят, как юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере пассажирских перевозок выполненяют требования законодательства, в том числе: периодичности прохождения технического осмотра и технического обслуживания транспортных средств, правомерности внесения изменений в конструкцию транспортных средств, соблюдения режимов труда и отдыха водителями.Также обратят внимание на факты эксплуатации транспортных средств с техническими неисправностями.