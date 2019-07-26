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Лента новостей / В регионе

Госавтоинспекция проверит курских таксистов

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С 26 июля в Курской области проводятся профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений среди водителей транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на коммерческой основе в режиме «такси».

Госавтоинспекторы проверят, как юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере пассажирских перевозок выполненяют требования законодательства, в том числе: периодичности прохождения технического осмотра и технического обслуживания транспортных средств, правомерности внесения изменений в конструкцию транспортных средств, соблюдения режимов труда и отдыха водителями.

Также обратят внимание на факты эксплуатации транспортных средств с техническими неисправностями.
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