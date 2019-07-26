Госавтоинспекция проверит курских таксистов
Госавтоинспекторы проверят, как юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере пассажирских перевозок выполненяют требования законодательства, в том числе: периодичности прохождения технического осмотра и технического обслуживания транспортных средств, правомерности внесения изменений в конструкцию транспортных средств, соблюдения режимов труда и отдыха водителями.
Также обратят внимание на факты эксплуатации транспортных средств с техническими неисправностями.