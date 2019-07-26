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В Курской области на 3 месяца закрыли животноводческое предприятие

В Курской области на 3 месяца закрыли животноводческое предприятие

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В деревне 1-е Михайлоанненские Выселки Советского района Курской области на 3 месяца закрыли животноводческое предприятие ООО «Агрофирма «Озеро», осуществляющего деятельность по содержанию крупного рогатого скота, производству и реализации коровьего молока.  

Это произошло после внеплановой проверки, которую в мае – июне этого года провело региональное управление Россельхознадзора. В ходе проверки были выявлены грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Сотрудники фермы не уведомляют ветеринарную службу района о случаях падежа, обнаружении абортированного или мертворожденного плода. Ветеринарные специалисты не осматривают биологические отходы, предназначенные для вывоза и утилизации (уничтожения), что подтверждается отсутствуем ветеринарных сопроводительных документов. Не проводится доставка биологических отходов на утилизационный завод, - акты утилизации биоотходов не представлены. Вместе с тем, трупы животных, коровьи последы, абортированные и мертворожденные плоды сжигали. На ферме также не осуществляется дезинфекция инвентаря, транспортного средства, оборудования, инструментов, спецодежды, которые используются для сбора, хранения, транспортировки биологических отходов.

Эти нарушения могут привести к распространению возбудителей инфекционных и инвазионных болезней животных и заболеванию людей зооантропонозными болезнями.

Материалы дела об административном правонарушении ведомство направило в Советский райсуд.
23 июля суд постановил приостановить деятельность фермы на срок 90 суток.
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