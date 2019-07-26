Мэр Курска оценил детские лагеря

ТАКТ". После того, как в Хабаровском крае произошла трагедия, где в палаточном лагере из-за пожара погибли дети, во всех регионах страны инспектируют детские оздоровительные учреждения.На твердую четверку оценил мэр Курска готовность трех загородных детских лагерей противостоять огненной угрозе. Об этом сообщает телеканал "
Сотрудники МЧС вместе с мэром Курска и чиновниками, посетили три загородных лагеря - им. Валентины Терешковой, Ульяны Громовой и «Орленок». Проверяли наличие необходимого противопожарного инвентаря, а также готовность персонала и детей к чрезвычайным ситуациям.
Виктор Карамышев, глава Курска: «Огнетушители на месте, они работают. План эвакуации есть. Пожарные дружины работоспособные. В лагере Ульяны Громовой постоянно дежурят пожарные бригады. Если у родителей и соответствующих служб есть излишняя тревога, то можно сказать, что пока волноваться не стоит».