Курянка, похитившая из ломбарда более 10 миллионов, отправится на 4 года в колонию
Женщина занимала должность товароведа-оценщика и в течение года забирала из кассы, доверенные ей деньги. Курянка продумала хитрую схему - сама закладывала якобы драгоценные украшения, составляла поддельные документы и в том числе, придумывала анкетные и паспортные данные граждан.
Со временем махинации вскрылись. В Ленинском районном суде женщине вынесли приговор. Как сообщает телеканал "ТАКТ", ей назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.