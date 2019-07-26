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Курянка, похитившая из ломбарда более 10 миллионов, отправится на 4 года в колонию

Курянка, похитившая из ломбарда более 10 миллионов, отправится на 4 года в колонию

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Жительница Курска похитила из ломбарда более 10 миллионов рублей.

Женщина занимала должность товароведа-оценщика и в течение года забирала из кассы, доверенные ей деньги. Курянка продумала хитрую схему - сама закладывала якобы драгоценные украшения, составляла поддельные документы и в том числе, придумывала анкетные и паспортные данные граждан.

Со временем махинации вскрылись. В Ленинском районном суде женщине вынесли приговор. Как сообщает телеканал "ТАКТ", ей назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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