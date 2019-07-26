Мэр Курска подписал с белгородским коллегой соглашение о сотрудничестве и обмене опытом между городами

Сегодня глава Курска Виктор Карамышев и руководители ряда отраслевых подразделений горадминистрации отправились в рабочую поездку в Белгород. Официальную делегацию принял глава администрации Белгорода Юрий Галдун.Мэры подписали соглашение о сотрудничестве и обмене опытом между городами.Члены курской делегации работают в профильных группах. На встрече с руководителем департамента городского хозяйства Белгорода Александром Немыкиным речь шла о реализации проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги", организации работы городского транспорта, содержании многоквартирных домов, взаимодействии с управляющими компаниями, ТСЖ и ТОСами. Затем делегация отправилась на производственную базу эксплуатационно-дорожной службы МБУ "Управление Белгорблагоустройство ".На другой площадке обсуждали вопросы отрасли образования и социальной политики. Заместитель главы города Андрей Мухартов рассказал о востребованности детских садов и строительстве новых школ. В Белгороде внедряют московский опыт создания образовательных комплексов: детский сад+школа. Эта форма подтвердила свою эффективность в плане преемственности образовательных программ. Успешно развивается система дополнительного образования. Волонтёрское движение, по словам замглавы администрации, набирает обороты медленнее, чем хотелось бы. Но чиновники уверены: стимулом послужит новый молодежный центр, который здесь намерены построить.Опыт работы «Корпорации «Развитие» — регионального института развития, образованного в 2011 году на основании распоряжения правительства Белгородской области с целью создания оптимальных условий для реализации инвестиционных проектов, также интересен курянам.Здесь эффективно работает пространство, предназначенное для обмена опытом, проведения публичных слушаний, круглых столов - "Точка кипения". Все мероприятия проводятся бесплатно. Участниками встреч и дискуссий выступают представители сферы образования, науки и бизнеса, ученые и бизнесмены, предприниматели, госслужащие и члены общественных организаций, студенты, теоретики и практики. Они делятся опытом, рассказывают о результатах своей деятельности, прорабатывают новые модели развития региона.Участники курской делегации оценили программу пребывания в Белгороде как насыщенную, интересную и весьма полезную.