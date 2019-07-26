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«Серебряный карт» объединит в Курске финалы чемпионата и первенства России по картингу

«Серебряный карт» объединит в Курске финалы чемпионата и первенства России по картингу

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«Серебряный карт» объединит в Курске финалы чемпионата и первенства России по картингу.

Торжественное открытие соревнований на картодроме (ул. К. Маркса, 75) состоится в субботу, 27 июля в полдень.  
В соревнованиях примут участие спортивные автомобили классов: «Пионер», «Кадет», «Национальный-юниор», «Национальный». Планируется, что за награды в Курске будут бороться гонщики из 14 регионов страны, в том числе из Республики Коми, Челябинской, Свердловской областей, Чеченской Республики. 

Куряне выступят во всех классах.

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