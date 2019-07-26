«Серебряный карт» объединит в Курске финалы чемпионата и первенства России по картингу.Торжественное открытие соревнований на картодроме (ул. К. Маркса, 75) состоится в субботу, 27 июля в полдень.В соревнованиях примут участие спортивные автомобили классов: «Пионер», «Кадет», «Национальный-юниор», «Национальный». Планируется, что за награды в Курске будут бороться гонщики из 14 регионов страны, в том числе из Республики Коми, Челябинской, Свердловской областей, Чеченской Республики.Куряне выступят во всех классах.