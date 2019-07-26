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В курском "Динамо" новый главный тренер из Испании

В курском "Динамо" новый главный тренер из Испании

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Курский женский баскетбольный клуб "Динамо" возглавил Роберто Иньигес. Испанский специалист сменил другого испанца Лукаса Мондело, несколько сезонов руководившего «бело-голубыми». 

Иньигес заключил соглашение и в новом сезоне будет руководить командой. Помогать ему будут Андрей Потапов, Хосе Гонсалес Дантас и Альберто Мартинес, отвечающий за физическую подготовку. 

Роберто Иньигесу 51 год. На тренерской работе специалист с 2003 года. 
В 2017 году возглавлял сборную Черногории на Евробаскете. 

Достижения: «Рос Касарес» (Валенсия, Испания) — чемпион Евролиги-2011/12, чемпион Испании-2011/12; «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — финалист Евролиги 2012/13 и 2013/14, чемпион Турции-2012/13, обладатель кубка Турции-2012 и кубка Президента Турции 2013; «Жирона» (Испания) — чемпион Испании-2013/14; «Надежда» (Оренбург, Россия) — финалист Евролиги-2015/16, серебряный призер чемпионата России-2015/16, бронзовый призер чемпионата России-2016/17; «Шопрон» (Венгрия) — финалист Евролиги-2017/18, чемпион Венгрии 2017/18 и 2018/19, обладатель кубка Венгрии 2017/18.
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