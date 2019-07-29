В Курске поздравили ветеранов ВМФ с профессиональным праздником
Анатолий Баглаев, вице-адмирал: «И вот от 39-го года мы считаем, что сегодня исполняется 80 лет празднованию в новейшей истории. Поэтому я всех моряков, всех ветеранов от всей души поздравляю. Всем здоровья, благополучия и мира».
Накануне праздника военные моряки и ветераны ВМФ собрались на торжественное мероприятие. Вспоминали службу, рассказывали о том, какие непростые, но, вместе с тем, и интересные времена переживал российский флот в 90-е годы. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ".
Александр Белоусов, капитан третье ранга в отставке: «Однажды остались практически без руля, выходя из Берингова моря. Практически обрезало болты на баллере руля. Это то, на чем крепится перо руля. Льдом обрезало. И помочь нам было не кому, а без руля мы двигаться не могли. Мы перекачивали балласт, перетаскивали все на нос корабля, задирали корму. Нас этому не учили, не инструктировали что делать в случае таких внештатных ситуаций. Мы сами, так сказать, самостоятельно должны были из этой ситуации выкарабкиваться».
Что представлял собой флот после распада СССР, помнит также врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Он пришел поздравить бывших и нынешних военных моряков.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Ваш покорный слуга в 1994 году принимал присягу в Североморске на БПК «Симферополь», артиллерийские установки АК-630 - это моя специальность. И я видел флот 90-х, БПК «Симферополь», штат флота, есть нечего. Мы у кока две пачки сигарет, я не курю, но сигареты приносили, меняли на вареную курицу. Посмотрите - прошло время, сравнительно немного, какой сегодня у нас флот и армия. Это гордость нашей великой страны».
Вице-адмирал Анатолий Баглаев рад тому, что Курскую область возглавляет человек, знакомый с флотом. По его словам, причастность Романа Старовойта к ВМФ сказывается на отношении к семьям ветеранов военно-морского флота, которых только в Курске насчитывается более четырехсот. Вице-адмирал также отметил, что недавно посетил корабль, о котором рассказывал врио губернатора.
Анатолий Баглаев, вице-адмирал: «Корабль этот жив. Я буквально в феврале был на этом корабле и командованию рассказал, что человек, который у них принимал присягу на корабле, руководит Курской областью. Впервые у нас руководителем региона стал человек, для которого флот знаком не понаслышке».
Поздравляют моряков не только руководитель областью, но также юные куряне, которые также планируют связать свою жизнь с ВМФ. Александр Антонов стремится стать достойным защитником Родины и продолжателем военно-морских традиций.
Александр Антонов: «Я к морскому делу стремился еще с детства - вот моя мечта сбылась. Я в будущем хочу поступить в высшее училище Павла Степановича Нахимова и продолжить свою службу либо на крейсере, либо на эсминце».