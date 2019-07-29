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В центре Курска в ДТП ранен годовалый младенец

В центре Курска в ДТП ранен годовалый младенец

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26 июля в центре Курска в ДТП пострадал годовалый ребёнок. Авария произошла вечером, примерно в половину шестого. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, 35-летний водитель автомобиля «Киа Оптима» ехал по ул. Ленина со стороны Красной Площади в направлении площади Перекальского. Напротив дома №11, по ул. Ленина, поворачивая налево из крайнего правого ряда он столкнулся с автомобилем ВАЗ -21093, за рулём которого был 30-летний автомобилист. «Девятка» ехала попутно слева. 

В результате столкновения пострадал младенец, находившийся в ВАЗе. Его с травмами доставили в 4-ю горбольницу.


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