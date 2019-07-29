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От курян ждут предложений по празднованию Дня города

От курян ждут предложений по празднованию Дня города

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25 сентября мы отметим День города. Нашему любимому Курску 987 лет. Праздничную программу начали составлять уже сейчас. Внести свою лепту может и любой курянин.
Управление культуры объявило конкурс на самые оригинальные предложения по организации празднования Дня рождения Курска. Стать автором самого красочного или необычного мероприятия теперь может не только каждый курянин, но и любая организация или учреждение, сообщили в мэрии.
Предложения по проведению тематических площадок, флешмобов и концертов можно направлять на электронную почту kulturakursk@rambler.ru или на страничку городского управления культуры ВКонтакте vk.com/kursk_kult до 10 августа.
 Все заявки обещают рассмотреть. А лучшее мероприятие выберут сами жители.
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