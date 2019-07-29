От курян ждут предложений по празднованию Дня города
Управление культуры объявило конкурс на самые оригинальные предложения по организации празднования Дня рождения Курска. Стать автором самого красочного или необычного мероприятия теперь может не только каждый курянин, но и любая организация или учреждение, сообщили в мэрии.
Предложения по проведению тематических площадок, флешмобов и концертов можно направлять на электронную почту kulturakursk@rambler.ru или на страничку городского управления культуры ВКонтакте vk.com/kursk_kult до 10 августа.
Все заявки обещают рассмотреть. А лучшее мероприятие выберут сами жители.