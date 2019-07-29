В Курске трое мужчин под видом работников водоканала обокрали пенсионерку

В Курске трое мужчин под видом работников коммунальных служб обокрали пенсионерку. Неизвестные пожаловали в квартиру к одинокой старушке и представились сотрудниками водоканала. Ничего не заподозрив, 82–летняя курянка сама впустила в дом мужчин. Двое незнакомцев делали вид, что осматривают трубы, отвлекая тем самым внимание пенсионерки. Другой подельник осматривал комнаты в поисках денег. Не найдя тайника с деньгами, злоумышленники похитили наручные золотые часы, после чего поспешно покинули квартиру.Курянка сразу обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых разыскивают.Приметы подозреваемых:1) мужчина на вид 25-30 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, рост 190см., волосы тёмные короткие. Одет: синие джинсы, светлая футболка.2) мужчина на вид 25-30 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, рост 175-180 см., волосы русые. Одет: светлые джинсы, светлая футболка.3) мужчина на вид 25-30 лет, славянской внешности, плотного телосложения, рост 175 см. Одет: тёмная футболка.Сотрудники полиции просят курян быть бдительными и не впускать в дом незнакомцев. Как правило, сотрудники коммунальных служб не приходят в квартиру без вызова. О подозрительных лицах нужно обязательно сообщать в полицию по телефону 02 или 102.