Специалисты Курскэнерго продолжают проводить уроки электробезопасности в детских оздоровительных лагерях области

Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя» провели серию уроков электробезопасности в детских оздоровительных лагерях. В частности, мероприятия прошли в спортивно-оздоровительном Центре имени В. Терешковой и детском оздоровительном лагере им. Зои Космодемьянской. Участниками уроков стали более 270 детей в возрасте от 9 и до 15 лет.Энергетики рассказали ребятам, о важности соблюдения правил безопасного обращения с электричеством. Показали предупреждающие и запрещающие знаки, установленные на электрооборудовании и разъяснили их значение. Дети узнали, какую угрозу для их жизни представляют неисправные электроприборы и оголенные провода, почему нельзя подниматься на опоры и делать там «селфи», ловить рыбу вблизи линий электропередачи.Особый интерес у ребят вызвала практическая часть уроков, в ходе которой энергетики продемонстрировали приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему от действия электрического тока на тренажере-манекене. По завершению урока все присутствующие смогли примерить настоящую экипировку энергетика – перчатки, каску и боты.«Такие тематические занятия необходимы и крайне важны для детей, - подчеркнула заместитель начальника по воспитательной работе детского оздоровительного лагеря им. Зои Космодемьянской Екатерина Атрепьева, - полученные знания в экстренной ситуации помогут им сохранить свою жизнь».Уроки электробезопасности - одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах филиала. Специалисты Курскэнерго проводят их в течение всего года в школах и детских оздоровительных лагерях Курска и Курской области.