Мэрия просит курских работодателей повлиять на должников по имущественным налогам
В адрес руководителей 357 организаций, где трудятся 8675 курян, имеющих суммарную налоговую задолженность в 39,4 млн. руб., мэрия направила письма с просьбой об повлиять на должников.
Кроме того, 395 должникам, которые в общей сложности задолжали 14 млн. руб., временно ограничили выезд за границу. Через суд власти пытаются взыскать более 130 млн. руб с 11192 должников.
По данным регионального управления ФССП за минувшие полгода возбуждены исполнительные производства в отношении 2990 должников, общий долг которых составляет 36,4 млн. руб.
У должников арестовывают движимое и недвижимое имущество, включая транспортные средства, счета в банках - это одна из самых эффективных мер. Таким образом приставам удалось взыскать 7,7 млн. руб.