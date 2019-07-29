Мэрия просит курских работодателей повлиять на должников по имущественным налогам

Куряне задолжали по имущественным налогам более 342 млн. рублей. Об этом говорили на заседании Оперативного штаба по ликвидации задолженности по налогам с физических лиц, которое провёл глава города Виктор Карамышев. За первое полугодие сумма неплатежей снизилась почти на 95 млн. руб. относительно долгов, имевшихся на начало года.В адрес руководителей 357 организаций, где трудятся 8675 курян, имеющих суммарную налоговую задолженность в 39,4 млн. руб., мэрия направила письма с просьбой об повлиять на должников.Кроме того, 395 должникам, которые в общей сложности задолжали 14 млн. руб., временно ограничили выезд за границу. Через суд власти пытаются взыскать более 130 млн. руб с 11192 должников.По данным регионального управления ФССП за минувшие полгода возбуждены исполнительные производства в отношении 2990 должников, общий долг которых составляет 36,4 млн. руб.У должников арестовывают движимое и недвижимое имущество, включая транспортные средства, счета в банках - это одна из самых эффективных мер. Таким образом приставам удалось взыскать 7,7 млн. руб.