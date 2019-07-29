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Мэрия просит курских работодателей повлиять на должников по имущественным налогам

Мэрия просит курских работодателей повлиять на должников по имущественным налогам

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Куряне задолжали по имущественным налогам более 342 млн. рублей. Об этом говорили на заседании Оперативного штаба по ликвидации задолженности по налогам с физических лиц, которое провёл глава города Виктор Карамышев. За первое полугодие сумма неплатежей снизилась почти на 95 млн. руб. относительно долгов, имевшихся на начало года.

В адрес руководителей 357 организаций, где трудятся 8675 курян, имеющих суммарную налоговую задолженность в 39,4 млн. руб., мэрия направила письма с просьбой об повлиять на должников.

Кроме того, 395 должникам, которые в общей сложности задолжали 14 млн. руб., временно ограничили выезд за границу. Через суд власти пытаются взыскать более 130 млн. руб с 11192 должников.

По данным регионального управления ФССП за минувшие полгода возбуждены исполнительные производства в отношении 2990 должников, общий долг которых составляет 36,4 млн. руб.

У должников арестовывают движимое и недвижимое имущество, включая транспортные средства, счета в банках - это одна из самых эффективных мер. Таким образом приставам удалось взыскать 7,7 млн. руб.

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