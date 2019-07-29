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Завтра по Курску проедет «Трамвай-книгочей»

Завтра по Курску проедет «Трамвай-книгочей»

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Завтра, 30 июля по Курску проедет «Трамвай-книгочей». Курян и гостей города приглашают в очередное увлекательное путешествие, посвящённое Международному дню дружбы.

Праздник отмечается в мире с 2011 года. О дружбе и друзьях пойдёт речь в ходе увлекательного «книжного» путешествия. Пассажиры вспомнят произведения о дружбе и настоящих друзьях: «Три мушкетёра» А. Дюма, «Гардемарины, вперед!» Н. Соротокиной, «Два капитана» В. Каверина, «Сердца трёх» Д. Лондона, «Тимур и его команда» А. Гайдара, «Обломов» А. Гончарова, «Война и мир» Л. Толстого, «Отцы и дети» И. Тургенева и др., станут участниками блиц-опроса «Дружба-это…», познакомятся с творчеством курских поэтов, которые на протяжении всего маршрута будут читать свои произведения.

По традиции в «Трамвае-книгочее» выберут «счастливого пассажира». Первый, вошедший на остановке «Проспект Дружбы», станет обладателем памятного подарка от организаторов проекта.

Стартует «Трамвай-книгочей» с площади Дзержинского в 11.00 и проедет по маршруту № 3.


В этот же день в полдень на площадке в Детском парке (ул. Перекальского, 1-а) состоится литературно-игровая программа «Книга собирает друзей», посвящённая Международному дню дружбы.

Юные куряне познакомятся с лучшими произведениями о дружбе и друзьях, среди них «Волшебник Изумрудного города», «Тимур и его команда», «Та сторона, где ветер», «Цветик-семицветик» и другие. Организаторы проведут для ребят необычный фольклорный конкурс, литературную викторину, а потом силами всех участников создадут «Цветок дружбы».

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