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В Курской области стартовала социальная кампания «Маленький пассажир - большая ответственность»

В Курской области стартовала социальная кампания «Маленький пассажир - большая ответственность»

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За 6 месяцев этого года в Курской области зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 107 малышей и подростков получили ранения и один, к сожалению, погиб.

Наибольшую тревогу вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием детей – пассажиров. За полгода зарегистрировано 38 таких ДТП, в которых пострадали 43 ребёнка и один – погиб.

Чаще всего столкновения транспортных средств происходят из-за нарушения правил проезда перекрёстков, выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, несоблюдения очерёдности проезда, неправильного выбора дистанции.

В связи с этим с 29 июля по 15 августа в Курской области проводится социальная кампания «Маленький пассажир - большая ответственность», в рамках которой пройдут общественно-массовые мероприятия, ориентированные на различные социальные и возрастные группы, а так же госавтоинспекторы постараются устранить причины и условия совершения таких ДТП. 

Сотрудники ГИБДД посетят родильные дома, перинатальные центры и детские поликлиники, где на лекциях для будущих и молодых родителей расскажут о правилах перевозки детей, организуют мероприятия по предупреждению нарушений правил перевозки детей в автомобиле. При проведении профилактических бесед с водителями особое внимание уделят необходимости корректировки стиля вождения при перевозке ребёнка в автомобиле. 
Также инспекторы проведут встречи и беседы с курсантами автошкол, начинающими водителями и водителями, осуществляющими организованные перевозки групп детей. 

Водителям расскажут, как выбрать правильный скоростной режим при перевозке детей в транспортных средствах и о других важных составляющих безопасной езды с маленькими пассажирами.

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