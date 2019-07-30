Железнодорожный вокзал Курска предстанет в новом свете

На железнодорожном вокзале Курска, который является визитной карточкой нашего города, начались работы по устройству архитектурной подсветки здания. Реконструкция комплекса предусматривает модернизацию вокзала и платформ, совершенствование систем информирования, создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров. Общая сумма инвестиций до 2024 года составит 500 млн рублей.- Целью проводимых работ является создание максимально комфортных и удобных условий для пассажиров. Мы вводим современные элементы, повышающие мобильность населения, и в то же время сохраняем внешний исторический вид здания, его неповторимый колорит, - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.Для устройства подсветки используют современное осветительное оборудование, которое выгодно подчеркнёт уникальный архитектурный облик вокзала в тёмное время суток.До конца года на вокзале заменят табло расписания, громкоговорители, установят новую централизованную систему информирования пассажиров. Актуальные данные о прибытии и отправлении поездов будут автоматически передаваться для оперативного оповещения пассажиров.В северном крыле вокзала для самых маленьких пассажиров оборудуют детскую игровую площадку, рядом с которой расположатся кресла, чтобы дети всегда были на виду у родителей.В зале ожидания уже заменили кресла на более комфортабельные, установили модули автоматических камер хранения на 45 ячеек, три интерактивные информационные стойки с тач-панелями, в которые загружена актуальная информация о правилах оформления проездных документов, действующих акциях и скидках.Параллельно разрабатывается проект по реконструкции пассажирской платформы №1. Там планируется полностью заменить покрытие платформы и другие конструктивные элементы, оборудовать современными системами освещения, связи и оповещения. Кроме того, на платформе создадут безбарьерную среду для маломобильных пассажиров.