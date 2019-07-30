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Студенты ЮЗГУ представят Курскую область на самом большом хакатоне в мире

Студенты ЮЗГУ представят Курскую область на самом большом хакатоне в мире

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Команда студентов факультета фундаментальной и прикладной информатики ЮЗГУ «Electric Cupcakes» пробилась в финал всероссийского конкурса по хакатону «Цифровой прорыв». В минувшие выходные в СКК завершился межрегиональный полуфинал соревнований. В нём приняли участие программисты из Орловской, Брянской, Белгородской и Курской областей. 

Курская команда участвовала в треке «Государственное управление». Они должны были спроектировать многоступенчатую систему для подачи обращений граждан с простым интерфейсом, способную распределять обращения по исполнителям в автоматическом режиме. Кроме того, они должны были предусмотреть возможность предоставления прозрачной и доступной формы отчётности по срокам ответов, качеству исполнения поручений и устранения проблем. Как рассказала участница команды «Electric Cupcakes» Дарья Шоморова, команда стремилась спроектировать сервис, который позволит заявителям получить ответ на своё обращение в кратчайшие сроки в рамках закона России. Для этого акцент был сделан на контроле обработки этого сообщения внутри структуры исполнителя. Студенты разработали алгоритм, который позволяет отследить стадию исполнения, упростить документооборот, а также, при необходимости, переназначить исполнителя. По словам разработчиков, их проект имеет все шансы на успех, ведь его можно внедрить не только в муниципальную систему документооборота, но и адаптировать под малый и средний бизнес.

Команда ЮЗГУ «Electric Cupcakes» примет участие в самом масштабном хакатоне в мире, который пройдёт в Казани с 27 по 29 сентября. 
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