Курские аграрии, несмотря на дожди, обмолотили 490 тыс.га

Курские аграрии обмолотили 490 тыс.га - это 62% уборочной площади. Убрано 345 тыс.га озимой пшеницы, 133 тыс.га ячменя, 7,6 тыс.га гороха, 1,5 тыс.га озимой ржи. Ряд хозяйств приступил к уборке к обмолоту яровой пшеницы и овса.Всего намолочено 2,5 млн тонн зерна при урожайности 51 центнер с гектара.Как рассказали в комитете АПК Курской области, уборочная кампания в этом году проходит в сложных погодных условиях. На прошлой неделе со вторника в районах регулярношли дожди различной интенсивности. Из-за этого в целом по области убирали не больше 5-6 тыс. гектаров в сутки. С выходных погода несколько улучшилась, что позволяет нарастить темпы уборки зерновых.В то же время хозяйства Беловского района первыми завершили обмолот ранних зерновых культур на всей площади. Также близки к завершению уборки Суджанский, Большесолдатский, Глушковский, Обоянский районы.Параллельно с уборкой зерновых хозяйства готовят почву к осеннему севу озимых культур.