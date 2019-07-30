Более четырёх тысяч курян с начала года подтвердили своё право на предпенсионные льготы

За шесть месяцев 2019 года Отделение Пенсионного фонда России по Курской области подтвердило право 4180 граждан предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству. Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, предоставляющим льготы, работодателям, либо выдавались самим предпенсионерам в территориальных органах Пенсионного фонда.Наибольший объем подтверждающих сведений с начала года был направлен центрам занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска предпенсионером работы. Для этих целей с января учреждения ПФР по Курской области подтвердили центрам занятости статус 3054 человек.Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться правом на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, учреждения ПФР по Курской области передали по запросам от работодателей сведения в отношении 525 человек. Соответствующий информационный обмен, как и с центрами занятости, происходит на основе соглашений. На данный момент они заключены Отделением ПФР с 3754 работодателями.В Клиентских службах Управлений ПФР выдана 601 справка, подтверждающая сведения о праве на льготы. Напоминаем, что эти сведения предпенсионер может получить также через Личный кабинет на сайте ПФР или через МФЦ.Льготы предпенсионерам предоставляются с начала 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный характер, и право на них возникает за пять лет до нового пенсионного возраста либо в границах прежнего пенсионного возраста, с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.Несмотря на то, что для многих россиян пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, право на предпенсионные льготы им все равно было предоставлено. Это относится, например, к многодетным мамам с пятью детьми и некоторым гражданам, имеющим право на досрочное назначение пенсии.