В минувшую субботу более 200 курян прошли обследование во время прогулки

На входе в парк Боева дача работал передвижной медицинский комплекс, в котором можно было пройти флюорографию и маммографию.Также куряне смогли сделать кардиограмму и ультразвуковое исследование, измерить уровень сахара в крови, артериальное давление.Как отметил председатель регионального комитета здравоохранения Владимир Анцупов, диагностическое оборудование, которым оснащён комплекс позволяет выявлять на ранней стадии злокачественные новообразования, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию, стенокардию. Такие выездные формы работы на базе мобильных медицинских комплексов, доказавших свою эффективность, будут развиваться и дальше.Мобильный комплекс будет работать на Боевке каждую субботу с 10 до 16 часов.