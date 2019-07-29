Курские полицейские проводят проверку по факту вождения автомобиля, за рулём которого вместе с водителем находился ребёнок
Изучив это видео полицейские пришли к выводу, что в действиях водителя имеются признаки административных правонарушений: передача управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления транспортного средства. Водителю может грозить наказание в виде штрафа 30 000 рублей. Также нарушение правил перевозки детей наказывается штрафом в размере 3000 рублей.
Кроме этого, решается вопрос о привлечении родителей, либо законных представителей ребёнка к ответственности за ненадлежащее исполнении обязанностей по защите прав ребёнка на его безопасность, так как имелись риски угрозы жизни и здоровью ребёнка. Родителей могут поставить на профилактический учёт.
ФОТО - ГРУППА ВК "КУРСКИЙ БОМОНД"