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Курские полицейские проводят проверку по факту вождения автомобиля, за рулём которого вместе с водителем находился ребёнок

Курские полицейские проводят проверку по факту вождения автомобиля, за рулём которого вместе с водителем находился ребёнок

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В УМВД России по Курской области проводят административное расследование после появления в соцсетях видеоролика, где за рулём автомобиля вместе с водителем находится ребёнок. Автомобиль, напомним,  ехал в центре Курска, в районе площади Перекальского. Это одна из улиц с интенсивным движением, отмечают стражи порядка. 

Изучив это видео полицейские пришли к выводу, что в действиях водителя имеются признаки административных правонарушений:  передача управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления транспортного средства. Водителю может грозить наказание в виде штрафа 30 000 рублей. Также  нарушение правил перевозки детей наказывается штрафом в размере 3000 рублей.  

Кроме этого, решается вопрос о привлечении родителей, либо законных представителей ребёнка к ответственности за ненадлежащее исполнении обязанностей по защите прав ребёнка на его безопасность, так как имелись риски  угрозы жизни и здоровью ребёнка. Родителей могут поставить на профилактический учёт.


ФОТО - ГРУППА ВК "КУРСКИЙ БОМОНД"

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