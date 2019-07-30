В день выборов в Курской области усилят меры безопасности
В обеспечении порядка будут задействованы полицейские, спасатели и представители Росгвардии.
Будет усилена охрана мест размещения избирательных комиссий, предвыборных штабов, хранения избирательной документации, массового пребывания граждан.
О работе органов местного самоуправления Поныровского района по профилактике правонарушений доложил глава муниципального образования Владимир Торубаров. По его словам, существенную помощь в обеспечении правопорядка оказывают казачья община и добровольная народная дружина.