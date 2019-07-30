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Лента новостей / В регионе

В день выборов в Курской области усилят меры безопасности

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В день выборов 8 сентября в Курской области усилят меры безопасности. Об этом шла речь на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе. Его провёл исполняющий обязанности врио губернатора Станислав Набоко.

В обеспечении порядка будут задействованы полицейские, спасатели и представители Росгвардии.
Будет усилена охрана мест размещения избирательных комиссий, предвыборных штабов, хранения избирательной документации, массового пребывания граждан.

О работе органов местного самоуправления Поныровского района по профилактике правонарушений доложил глава муниципального образования Владимир Торубаров. По его словам, существенную помощь в обеспечении правопорядка оказывают казачья община и добровольная народная дружина.
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