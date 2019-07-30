В день выборов в Курской области усилят меры безопасности

В день выборов 8 сентября в Курской области усилят меры безопасности. Об этом шла речь на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе. Его провёл исполняющий обязанности врио губернатора Станислав Набоко.В обеспечении порядка будут задействованы полицейские, спасатели и представители Росгвардии.Будет усилена охрана мест размещения избирательных комиссий, предвыборных штабов, хранения избирательной документации, массового пребывания граждан.О работе органов местного самоуправления Поныровского района по профилактике правонарушений доложил глава муниципального образования Владимир Торубаров. По его словам, существенную помощь в обеспечении правопорядка оказывают казачья община и добровольная народная дружина.