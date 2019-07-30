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Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курской области на пожаре погиб мужчина

В Курской области на пожаре погиб мужчина

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В Курской области в понедельник сгорели жилые дома. В одном пожаре погиб 38-летний хозяин дома, который проживал там один. 

В 23:31 29 июля в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилыз домов в деревне Саморядово Большесолдатского района.
Через семь минут огнеборцы были уже на месте ЧП и приступили к ликвидации загорания. За четыре минуты пожарные справились с пламенем, но огонь успел уничтожить всю кровлю жилого дома, потолочное перекрытие в задней части дома и пристройки, мебель, бытовую технику и вещи. Хозяина дома спасти не удалось.

Ранее в этот же день жилище сгорело в селе Большие Угоны Льговского района. Там горел  деревянный дом, обшитый сайдингом. В строении сгорела и обрушилась кровля и деревянное потолочное перекрытие на всей площади, огнём повреждены стены на всей площади, уничтожены вещи и мебель. К счастью, в этом пожаре никто не пострадал.

Причины пожаров устанавливаются.
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