В Курской области на пожаре погиб мужчина

В Курской области в понедельник сгорели жилые дома. В одном пожаре погиб 38-летний хозяин дома, который проживал там один.В 23:31 29 июля в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилыз домов в деревне Саморядово Большесолдатского района.Через семь минут огнеборцы были уже на месте ЧП и приступили к ликвидации загорания. За четыре минуты пожарные справились с пламенем, но огонь успел уничтожить всю кровлю жилого дома, потолочное перекрытие в задней части дома и пристройки, мебель, бытовую технику и вещи. Хозяина дома спасти не удалось.Ранее в этот же день жилище сгорело в селе Большие Угоны Льговского района. Там горел деревянный дом, обшитый сайдингом. В строении сгорела и обрушилась кровля и деревянное потолочное перекрытие на всей площади, огнём повреждены стены на всей площади, уничтожены вещи и мебель. К счастью, в этом пожаре никто не пострадал.Причины пожаров устанавливаются.