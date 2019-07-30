Под Курском в столкновении мотоцикла и «Рено» пострадали дети

29 июля в Курском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и «Рено». Пострадали дети. Как сообщили в ГИБДД, примерно в 18:30 36-летняя автомобилистка на «Рено Логан» ехала со стороны села Ноздрачёво в сторону деревни Шагарово. На 2 км автодороги «Курск -Ноздрачёво – Шагарово» из-за поворота во встречном направлении выехал мотоцикл «ИРБИС», за рулём которого был несовершеннолетний парень 17-ти лет. произошло столкновение, в результате которого пострадали юный мотоциклист и 6-летняя девочка - пассажирка «Рено». Они получили ранения различной степени тяжести.