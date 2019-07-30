  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

Под Курском в столкновении мотоцикла и «Рено» пострадали дети

Читайте также

29 июля в Курском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и «Рено». Пострадали дети. Как сообщили в ГИБДД, примерно в 18:30 36-летняя автомобилистка на «Рено Логан» ехала со стороны села Ноздрачёво в сторону деревни Шагарово. На 2 км автодороги «Курск -Ноздрачёво – Шагарово» из-за поворота во встречном направлении выехал мотоцикл «ИРБИС», за рулём которого был несовершеннолетний парень 17-ти лет. произошло столкновение, в результате которого пострадали юный мотоциклист и 6-летняя девочка - пассажирка  «Рено». Они получили ранения различной степени тяжести.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Мэр Курска рассказал, как стать его советником

Куряне протестуют против вырубки леса ради строительства ФОКа

Глава региона встретился с курскими рапиристами, выступившими на чемпионате мира

В Курске продавец зоомагазина перевела 16 тысяч мошеннику

В Курске продавец зоомагазина перевела 16 тысяч мошеннику

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске