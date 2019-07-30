Курский Избирком зарегистрировал всех пятерых кандидатов в губернаторы
Как поясняет Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, важное условие для регистрации - кандидатам необходимо было собрать как минимум 214 и как максимум 224 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на прямых выборах глав муниципалитетов.
Рабочая группа Облизбиркома проверила порядок сбора подписей и достоверность сведений о депутатах и главах, которые содержатся в листах поддержки кандидатов. «Муниципальный фильтр» прошли все участники избирательной кампании. По результатам проверок Избирком принял решение о регистрации кандидатов.
Следующий этап избирательной кампании стартует 10 августа - начнётся предвыборная агитация в СМИ.
Выборы губернатора Курской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Правом голоса обладают свыше 920 тысяч избирателей.