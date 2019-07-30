Курский Избирком зарегистрировал всех пятерых кандидатов в губернаторы

В Курской области завершилась регистрация кандидатов в губернаторы. Её прошли все пять претендентов. Ещё раз напомним, кто эти люди. Это врио губернатора Роман Старовойт - от Единой России, региональный Уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов - от КПРФ, Татьяна Черникова - от «Российской экологической партии «Зелёные», депутат облдумы Владимир Фёдоров - от ЛДПР и правозащитник Николай Карцев - от Справедливой России.Как поясняет Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, важное условие для регистрации - кандидатам необходимо было собрать как минимум 214 и как максимум 224 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на прямых выборах глав муниципалитетов.Рабочая группа Облизбиркома проверила порядок сбора подписей и достоверность сведений о депутатах и главах, которые содержатся в листах поддержки кандидатов. «Муниципальный фильтр» прошли все участники избирательной кампании. По результатам проверок Избирком принял решение о регистрации кандидатов.Следующий этап избирательной кампании стартует 10 августа - начнётся предвыборная агитация в СМИ.Выборы губернатора Курской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Правом голоса обладают свыше 920 тысяч избирателей.