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Курский Избирком зарегистрировал всех пятерых кандидатов в губернаторы

Курский Избирком зарегистрировал всех пятерых кандидатов в губернаторы

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В Курской области завершилась регистрация кандидатов в губернаторы. Её прошли все пять претендентов.  Ещё раз напомним, кто эти люди. Это врио губернатора Роман Старовойт - от Единой России, региональный Уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов - от КПРФ, Татьяна Черникова - от  «Российской экологической партии «Зелёные», депутат облдумы Владимир Фёдоров - от ЛДПР и правозащитник Николай Карцев - от Справедливой России. 

Как поясняет Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, важное условие для регистрации - кандидатам необходимо было собрать как минимум 214 и как максимум 224 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на прямых выборах глав муниципалитетов.

Рабочая группа Облизбиркома проверила порядок сбора подписей и достоверность сведений о депутатах и главах, которые содержатся в листах поддержки кандидатов. «Муниципальный фильтр» прошли все участники избирательной кампании. По результатам проверок Избирком принял решение о регистрации кандидатов.

Следующий этап избирательной кампании стартует 10 августа - начнётся предвыборная агитация в СМИ.

Выборы губернатора Курской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Правом голоса обладают свыше 920 тысяч избирателей.
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