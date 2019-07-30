В Курске продавец зоомагазина перевела 16 тысяч мошеннику

33-летняя курянка стала очередной жертвой так называемого бесконтактного мошенничества. Женщина находилась на работе в зоомагазине, когда на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина. Злоумышленник представился сотрудником головного офиса, находящегося в Воронеже, откуда должны были привезти рекламные баннеры для магазина. Неизвестный попросил оплатить доставку из личных средств, а после получения рекламных щитов обещал сразу же вернуть деньги. Продавец, ничего не заподозрив, перевела на указанный абонентский номер личные сбережения - 16 тысяч рублей.Когда обман раскрылся, женщина обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители установили, что звонок поступил из другого региона. Возбуждено уголовное. Полицейские ищут подозреваемого.