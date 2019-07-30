Глава региона встретился с курскими рапиристами, выступившими на чемпионате мира

ТАКТ". Глава региона поздравил Инну Дериглазову и Дмитрия Жеребченко, блестяще выступивших на чемпионате мира по фехтованию. Спортсмены взяли три медали - как в личном, так и в командном зачете.Врио губернатора Курской области встретился с курскими рапиристами, сообщает телеканал "
Два олимпийских чемпиона родом из Курской области - за одним столом. Роман Старовойт поздравил Инну Дериглазову и Дмитрия Жеребченко с успешным выступлением на недавнем чемпионате мира по фехтованию. Российская сборная «взяла» 7 медалей, три из них - вклад курских спортсменов.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Конечно, мы переживали. Держали кулачки за вас. Надеюсь, что это в том числе придало дополнительных сил. Конечно, Инна Васильевна, ваше выступление, особенно в финале, с Франчиской, это нервы потрепали, переживали. Слава богу, что всё удалось. 1Теперь по праву шестикратная чемпионка мира, это, конечно, уникальный результат. Поздравляю вас. Поверьте, мы очень рады. И администрация, да все куряне, жители Курской области горячо и вас поддерживают, и Дмитрия Анатольевича. Вы среди наших мужчин один из лучших результатов показали».
Выступление Инны Дериглазовой можно назвать блестящим и одним из напряженных. В полуфинале она сошлась с давней соперницей Элизой Ди Франчиской, которую «переколола» двумя очками. В горячей финальной схватке француженка Ранвье уступила курянке со счетом 15:11. В командном первенстве Инна нанесла «золотой укол», и женская сборная обошла Италию.
Инна Дериглазова, победитель чемпионата мира по фехтованию: «Действительно, чемпионат мира просто прошел на ура, т.к.в моей жизни еще не было такого, чтобы после чемпионата я возвращалась с двумя золотыми медалями, и в личном, и в командном. Мне это очень приятно, очень рада, что труды не проходят даром. И удается завоевывать медали. Естественно, чемпионат не прошел так гладко и просто, как хотелось бы. Потому что за 2 дня я уже начала нервничать, переживать, боялась - вдруг опять не получится, как не получилось в прошлом году. Поэтому чемпионат прошел очень нервно, и, наверное, мой сложный бой - полуфинальный с Элизой де Франчиской, практически финал, потому что такой упор был на противостояние. И вообще, Россия и Италия - давние такие противники».
Уроженец Курчатова Дмитрий Жеребченко разгромил многих соперников, но в финале уступил французскому рапиристу. В итоге - третье место и бронза чемпионата мира. Спортсмен рассказывает - не хватило подготовки.
Дмитрий Жеребченко, бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию: «Всё, как обычно - настраивался, готовился, тренировался, старался подвести себя к чемпионату в лучшей форме, но, в принципе, это получилось. А что касается самого выступления, я доволен, что есть призовое место, с одной стороны. С другой стороны, недоволен, что не получилось выиграть. Но это уже как карта ляжет. Спорт - дело такое. Удача и везение в том числе тоже играют большую роль».
Глава региона поздравил спортсменов, а также отметил труд их тренеров. Сейчас у рапиристов небольшой отдых. Далее начнется подготовка к Олимпийским играм-2020 в Токио.