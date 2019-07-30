Куряне протестуют против вырубки леса ради строительства ФОКа

В Курске в микрорайоне Волокно задумали построить новый ФОК. Хорошая идея, но для этого нужно вырубить лес. На защиту зелёной зоны вышли около сотни горожан. Куряне негодуют: воздух в микрорайоне близ очистных сооружений и так не отличается качеством. Кроме того, для строительства спортзала много пустырей. Построить ФОК также можно на территории существующей спортивной школы.Люди записали видео обращение к врио губернатора, а депутат Алексей Томанов написал мэру письмо с просьбой закрепить за этими территориями статус парков и включить их в программу благоустройства.