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Лента новостей / В регионе

Куряне протестуют против вырубки леса ради строительства ФОКа

Куряне протестуют против вырубки леса ради строительства ФОКа

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В Курске в микрорайоне Волокно задумали построить новый ФОК. Хорошая идея, но для этого нужно вырубить лес. На защиту зелёной зоны вышли около сотни горожан. Куряне негодуют: воздух в микрорайоне близ очистных сооружений и так не отличается качеством. Кроме того, для строительства спортзала много пустырей. Построить ФОК также можно на территории существующей спортивной школы. 
Люди записали видео обращение к врио губернатора, а депутат Алексей Томанов написал мэру письмо с просьбой закрепить за этими территориями статус парков и включить их в программу благоустройства. 
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