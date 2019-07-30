Мэр Курска рассказал, как стать его советником
На своей странице в соцсети Виктор Карамышев сообщил, что ему поступает много вопросов по этому поводу, куряне интересуются, как стать общественным советником.
- Приятно, что у нас столько людей с активной позицией и желанием поработать на благо родного города, — отметил градоначальник и рассказал, что соискателям нужно представить в отдел кадров и муниципальной службы комитета внутренней политики и кадров администрации Курска:
• заявление о назначении общественным советником;
• анкету и копию паспорта,
• копию диплома,
• две фотографии 3 x 4.
Отбор общественных советников и их количество мэр будет определять лично.