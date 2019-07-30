Мэр Курска рассказал, как стать его советником

Мэр Курска, как известно, набирает общественных советников. Трудиться они будут на общественных началах - то есть бесплатно. Будут помогать главе города в разных сферах - экономика, жкх, транспорт, культура, спорт, цифровизация и других. Всем советникам выдадут соответствующие удостоверения.На своей странице в соцсети Виктор Карамышев сообщил, что ему поступает много вопросов по этому поводу, куряне интересуются, как стать общественным советником.- Приятно, что у нас столько людей с активной позицией и желанием поработать на благо родного города, — отметил градоначальник и рассказал, что соискателям нужно представить в отдел кадров и муниципальной службы комитета внутренней политики и кадров администрации Курска:• заявление о назначении общественным советником;• анкету и копию паспорта,• копию диплома,• две фотографии 3 x 4.Отбор общественных советников и их количество мэр будет определять лично.