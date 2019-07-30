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Мэр Курска рассказал, как стать его советником

Мэр Курска рассказал, как стать его советником

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Мэр Курска, как известно, набирает общественных советников. Трудиться они будут на общественных началах - то есть бесплатно. Будут помогать главе города в разных сферах - экономика, жкх, транспорт, культура, спорт, цифровизация и других. Всем советникам выдадут соответствующие удостоверения. 

На своей странице в соцсети Виктор Карамышев сообщил, что ему поступает много вопросов по этому поводу, куряне интересуются, как стать общественным советником. 

- Приятно, что у нас столько людей с активной позицией и желанием поработать на благо родного города, — отметил градоначальник и рассказал, что соискателям нужно представить в отдел кадров и муниципальной службы комитета внутренней политики и кадров администрации Курска:

• заявление о назначении общественным советником;
• анкету и копию паспорта, 
• копию диплома, 
• две фотографии 3 x 4.

Отбор общественных советников и их количество мэр будет определять лично.


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