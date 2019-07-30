Курянин воровал из магазинов электроники игровые диски

В Курске полицейские поймали магазинного воришку. 39-летний рецидивист воровал из магазинов электроники игровые диски. На счету курянина уже 8 краж. Мужчина незаметно выносил из торговых павильонов диски для игровой приставки и акустические колонки. В каждом случае сумма ущерба составляла от 3 тысяч рублей. Похищенное злоумышленник приносил к себе домой и намеревался перепродать. Только сделать это не успел. Сотрудники полиции изъяли большую часть украденного. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.