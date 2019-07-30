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На улицах Курска насчитали 3500 бродячих собак

На улицах Курска насчитали 3500 бродячих собак

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По неофициальным данным только в Курске находятся 3500 бездомных собак. Ситуация с бродячими животными близка к критической. С улиц города пока отловлено только 250 собак, большинство из них выпущены обратно. На днях курские власти проверили пункт передержки животных. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ".

За высоким забором - непрекращающийся собачий лай. В уличных вольерах содержатся около 20 собак, все с желтыми бирками на ушах. Дружелюбные, робкие, агрессивные и даже спокойный алабай - каждое из животных попало с городских улиц. 

Сергей Турнаев, начальник управления ветеринарии Курской области: «Здесь приют рассчитан на летнее, выгульное содержание, это где-то 75-80 голов. И плюс будет вторая очередь строиться, для зимнего содержания еще порядка 100-120 голов. В течение 10 дней они содержатся после стерилизации, и если никто собачку не забирает, то её вывозят на место, где её отловили».

На улицы выпускают здоровых и неагрессивных собак, и только после медицинских манипуляций. Желающих забрать животное домой - немного. С 20 июня - открытия пункта передержки - забрали всего 3 собаки, одна из них покалеченная. 

Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Это делается не просто так. Сначала подбираются психологически собачки, потом их на время по договору передают в семью домой, чтобы они адаптировались. Если получается, то только после этого они обретают нового хозяина. У нас нет еще, к сожалению, культуры обращения с домашними животными. Вы сами видите - и травмированные животные, очевидно, что по-садистки с ними обращались. К сожалению, есть земляки, которые берут животных домой, а потом выбрасывают их на улицу. Поэтому в том числе увеличивается число безнадзорных животных».

Только в Курске, по последним данным, насчитывается около 3500 бездомных собак. В этом году запланировано отловить не более 600 собак до конца года. Этим занимается частная фирма, выигравшая тендер. По словам сотрудников, некоторые стаи невозможно убрать с улиц - службу отлова просто не пускают на некоторые территории. 

Станислав Горючкин, заместитель директора ООО «Добрый город»: «В данный момент самая большая проблема - допуск на закрытые территории. Во-вторых - поменьше агрессии со стороны людей. И к нам, и к собакам. Потому что по-другому не решается. Вы не поверите, по 30-40 звонков к нам, чего только не услышишь».

Тем временем, пункт передержки будут расширять. Необходимо подготовить вольеры для зимнего содержания, увеличив вместимость, а также провести отопление.
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