Поветкин готовится выйти на ринг 31 августа в Лондоне

Ближайший бой российского боксёра Александра Поветкина может состояться 31 августа в Лондоне. Он должен предварять главный поединок вечера между британцем Люком Кэмпбеллом и украинцем Василием Ломаченко за три чемпионских пояса. По крайней мере так говорит руководитель команды промоутерской компании "Мир бокса" Вадим Корнилов, сообщает сообщает РИА «Новости».Соперник Поветкина определится в ближайшее время.Напомним, ранее сорвался бой Поветкина в Саудовской Аравии, который должен был состояться 12 июля. Поединок отменили по вине организаторов.