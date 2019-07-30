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Поветкин готовится выйти на ринг 31 августа в Лондоне

Поветкин готовится выйти на ринг 31 августа в Лондоне

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Ближайший бой российского боксёра Александра Поветкина может состояться 31 августа в Лондоне. Он должен предварять главный поединок вечера между британцем Люком Кэмпбеллом и украинцем Василием Ломаченко за три чемпионских пояса. По крайней мере так говорит руководитель команды промоутерской компании "Мир бокса" Вадим Корнилов, сообщает сообщает РИА «Новости».
Соперник Поветкина определится в ближайшее время. 

Напомним, ранее сорвался бой Поветкина в Саудовской Аравии, который должен был состояться 12 июля. Поединок отменили по вине организаторов.
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