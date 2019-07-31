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Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника пройдут в Курске 1 августа

Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника пройдут в Курске 1 августа

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В честь Дня железнодорожника и 60-летия Московской железной дороги в Орловско-Курском регионе МЖД пройдут торжественные мероприятия. Их участниками станут работки стальной магистрали и жители Орла и Курска.

В Курске 1 августа в 9:00 на Аллее Трудовой Славы откроют памятный знак участникам спецформирований НКПС в годы Великой Отечественной войны.

В 13:00 в парке дома культуры железнодорожников для жителей города состоится семейно-спортивный праздник с мастер-классами, выступлениями творческих коллективов, полевой кухней, специальной детской программой, викториной и призами.


День железнодорожника - один из первых российских профессиональных праздников, корни которого уходят ко времени массового развития железнодорожной сети в России в конце ХIХ века. Праздник был учрежден в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, при котором началось строительство железных дорог в Российской империи. Праздновался он ежегодно 25 июня вплоть до 1917 года. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в России лишь в 1936 году.
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